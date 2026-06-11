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"الأوقاف": عقد أكثر من 10 آلاف ندوة ضمن برنامج "المنبر الثابت" خلال يونيو

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:21 م 11/06/2026

وزارة الأوقاف

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أعلنت وزارة الأوقاف، بالتعاون والتنسيق المشترك مع الأزهر الشريف، (10180) ندوة علمية ضمن برنامج «المنبر الثابت» خلال شهر يونيو 2026م.

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري ـ وزير الأوقاف.

ويأتي تنفيذ هذه الندوات في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك»، وانطلاقًا من الدور الدعوي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف، بهدف ترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية، ومعالجة القضايا المعاصرة التي تمس الأسرة والمجتمع، وبناء وعي رشيد قادر على مواجهة التحديات الفكرية والسلوكية.

وتُعقد الندوات بعد صلاة المغرب في عدد (2036) مسجدًا بجميع محافظات الجمهورية، بواقع (10180) ندوة علمية على مدار الشهر، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

محاور الندوات

وتتناول ندوات برنامج «المنبر الثابت» خلال شهر يونيو الموضوعات الآتية: "آليات تعزيز الترابط الأسري في العصر الرقمي"، "إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة"، "غياب التواصل بين الآباء والأبناء"، "الغش في الامتحانات وأثره على المجتمع»، «التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل شيء".

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الندوات تأتي ضمن محاور خطتها الدعوية الهادفة إلى بناء الإنسان، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ الوعي المجتمعي الرشيد، وتعزيز القيم الإيجابية التي تسهم في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، وذلك من خلال تكامل الجهود بين المؤسسات الدينية والوطنية في نشر الفكر الوسطي المستنير.

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وزارة الأوقاف الأزهر المنبر الثابت

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