مشروع علاج اتحاد المهن الطبية.. الأوراق المطلوبة وطرق السداد

كتب- أحمد جمعة:

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، فتح باب الاشتراك في مشروع علاج اتحاد المهن الطبية، لتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.

ويُعد مشروع علاج اتحاد المهن أقدم المشروعات الخدمية الطبية لأعضاء النقابات المهنية في مصر، ويعتمد على التكافلية بين أعضائه من نقابات الاتحاد (الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين)، ويقدم خدماته للأعضاء وأسرهم.

ومن المقرر أن يُغلق باب الاشتراك في نهاية ديسمبر، ويستقبل المشروع يومياً من الأحد إلى الخميس الأعضاء الراغبين فى الاشتراك بالمشروع للمرة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

الأوراق المطلوبة للاشتراك

1- صورة كارنيه النقابة - صورة بطاقة رقم قومي.

2- صورة من سداد اشتراك النقابة للعام الحالي (صورة إيصال - بيان خصم من الراتب).

3- صورة حديثة لكل عضو (يستثنى الأطفال أقل من 3 سنوات).

4- إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها (صورة بطاقة الرقم القومي - عقد زواج - شهادة ميلاد).

5- الأبناء 18 عاما فأكثر (صورة كارنيه الكلية للأبناء - إقرار عدم زواج البنات).

6- صورة شهادة المعاش للأرملة من قسم المعاشات بالاتحاد.

الأوراق المطلوبة لتجديد الاشتراك

1- صورة من سداد اشتراك النقابة أو بيان بالمستفيدين بالمعاش من إدارة المعاشات باتحاد المهن الطبية.

2- صورة من كارنيه الجامعة للأبناء أو إقرار بعدم زواج للبنات.

3- تحديث الصور الشخصية للراغبين في ذلك.

وجرى إعفاء أسر شهداء كورونا من سداد قيمة الاشتراك بمشروع العلاج.

طرق دفع قيمة الاشتراك

1- يمكن الدفع المباشر في مقرات مشروع العلاج.

2- الدفع عن طريق تطبيق «My Fawry»، على الهاتف المحمول، أو أي نقطة من نقاط فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية، كود النقابات الطبية على فوري هي للأطباء البشريين 758، والصيادلة 759، والبيطريين 760، وللأسنان 761.

3- التحويل لحساب المشروع ببنك مصر، رقم: 240- 1- 122.

4- عن طريق الموقع الرسمي لمشروع العلاج https://muhealthplan.com