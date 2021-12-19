​ورشة عمل بـ"قومي المرأة" لتدريب الدعاة بشأن تناول القضايا السكانية

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في هذه المحافظات غدًا الاثنين

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل بعنوان "تدريب المدربين لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية" بحضور إيزيس محمود المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، والدكتور جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف سابقًا والمشرف العام على البرنامج التدريبي، والدكتور بهاء شوكت مستشار الصحة الإنجابية والتدريب، والدكتورة علا حجازي المديرة العامة للإعلام والتربية السكانية بوزارة الصحة والسكان.

واستهدفت الورشة عددًا من الأئمة والواعظات والقساوسة والمكرسات وخادمات الكنائس من محافظات مبادرة حياة كريمة ( سوهاج - بني سويف - المنيا).