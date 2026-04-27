وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مدينة سانت بطرسبرج، اليوم الاثنين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن عراقجي وصل فجر الاثنين بهدف لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإجراء محادثات معه".

كانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد نقلت في وقت سابق عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تأكيده أن بوتين يعتزم لقاء عراقجي.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الاثنين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور روسيا، في ظل استمرار تعثر محادثات السلام الإيرانية الأميركية، وفق ما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء.