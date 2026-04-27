عباس عراقجي يصل إلى روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

كتب : وكالات

06:19 ص 27/04/2026

عباس عراقجي

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مدينة سانت بطرسبرج، اليوم الاثنين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن عراقجي وصل فجر الاثنين بهدف لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإجراء محادثات معه".

كانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد نقلت في وقت سابق عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تأكيده أن بوتين يعتزم لقاء عراقجي.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الاثنين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور روسيا، في ظل استمرار تعثر محادثات السلام الإيرانية الأميركية، وفق ما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وزير خارجية إيران عباس عراقجي روسيا الرئيس الروسي بوتين

