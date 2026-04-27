قداسة البابا يلتقي أعضاء اللجنة السينودسية للحوار بمقر البطريركية المسكونية

كتب : مصراوي

01:40 ص 27/04/2026
التقى قداسة البابا تواضروس الثاني ظهر اليوم أعضاء اللجنة السينودسية للحوار بين المسيحيين والأديان بمقر البطريركية المسكونية.

تضمن اللقاء جلسة أولى التقى خلالها قداسة البابا والوفد المرافق لقداسته، قداسة البطريرك برثلماوس الأول بطريرك القسطنطينية. تم في نهايتها تبادل الهدايا التذكارية بين صاحبي القداسة.

ثم عقدت الجلسة الثانية مع سيادة المطران دانيال مطران خلقيدونية رئيس لجنة الحوار بين المسيحيين والأديان، وأعضاء اللجنة.

سبق الجلستين، مأدبة غداء أقيمت على شرف قداسة البابا بمقر البطريركية.

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني أمس السبت جولة خارجية جديدة تشمل أربع دول، استهلها بزيارة تركيا حيث التقى قداسة البطريرك المسكوني برثلماوس الأول بطريرك القسطنطينية، وهو اللقاء الرسمي الأول بين بابا الإسكندرية وبطريرك القسطنطينية، وحضر القداس البطريركي صباح اليوم، وتبودلت عقبه الكلمات الرسمية بين قداسته وقداسة البطريرك المسكوني.

