اليوم.. وزيرا التضامن والأوقاف يزوران المنيا

كتب : جمال محمد

06:00 ص 27/04/2026

تستقبل محافظة المنيا، اليوم الإثنين، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، للمشاركة في فعاليات اللقاء الفكري الذي تنظمه الهيئة الإنجيلية بالمنيا تحت عنوان: "بناء الإنسان وتعزيز ثقافة وقيم المواطنة".

ويُعقد اللقاء برئاسة وحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمقر الهيئة الإنجيلية بقرية أطسا التابعة لمركز سمالوط، في إطار جهود تعزيز التماسك المجتمعي ونشر ثقافة المواطنة.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء حضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، إذ يتناول اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة ببناء الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية.

وتتضمن الزيارة عقد اجتماع صباحي بديوان عام محافظة المنيا، يجمع الحضور مع المحافظ، لبحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين، قبل التوجه إلى مقر انعقاد اللقاء الفكري بسمالوط.

يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمعية لدعم قضايا التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ المواطنة وقبول الآخر داخل المجتمع.

