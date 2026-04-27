طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة ورياح على هذه المناطق

كتب- محمد فتحي:

05:04 ص 27/04/2026

حالة الطقس

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فجر اليوم الاثنين، إن صور الأقمار الصناعية
تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الوجه البحري وأجزاء من السواحل الشمالية يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن الرياح تنشط على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت توقعاتها لحالة طقس الاثنين، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن الطقس يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل على معظم المناطق.

وأضافت أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبًا وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت أن فرص الأمطار قد تمتد بشكل خفيف إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، وقد تصل إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد بنسبة حدوث تقدر بنحو 20%.

ولفتت إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 إلى 45 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت من احتمالية نشاط رياح قوية نتيجة السحب الرعدية، مع فرص لحدوث برق على بعض المناطق، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

فيديو قد يعجبك



"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
زووم

"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
ميرنا جميل ومي عمر وغيرهن.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أوروبا
زووم

ميرنا جميل ومي عمر وغيرهن.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أوروبا
"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
زووم

"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
أخبار العقارات

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟