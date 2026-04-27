قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فجر اليوم الاثنين، إن صور الأقمار الصناعية

تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الوجه البحري وأجزاء من السواحل الشمالية يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن الرياح تنشط على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت توقعاتها لحالة طقس الاثنين، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن الطقس يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل على معظم المناطق.

وأضافت أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبًا وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت أن فرص الأمطار قد تمتد بشكل خفيف إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، وقد تصل إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد بنسبة حدوث تقدر بنحو 20%.

ولفتت إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 إلى 45 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت من احتمالية نشاط رياح قوية نتيجة السحب الرعدية، مع فرص لحدوث برق على بعض المناطق، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.