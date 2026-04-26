حملات مكثفة لمواجهة ذبح "البتلو" خارج المجازر.. وضبط مخالفات

كتب : محمد نصار

04:34 م 26/04/2026
كثّفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملاتها الرقابية على مستوى الجمهورية، لمواجهة ظاهرة ذبح رؤوس الماشية الصغيرة "البتلو" والذبح خارج المجازر الرسمية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان سلامة اللحوم المتداولة بالأسواق.

تشديدات حكومية وتنسيق مع الجهات الرقابية

وجّه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الرقابية والأمنية لتنفيذ حملات مفاجئة وشاملة، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفين.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة قدمت دعمًا غير مسبوق للمربين من خلال "المشروع القومي للبتلو"، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة 10.56 مليار جنيه، استفاد منها نحو 46 ألف مربي لتسمين أكثر من 530 ألف رأس ماشية، بما ينفي أي مبرر للذبح المبكر.

حملة مكبرة تضبط مخالفات بالبحيرة

في إطار هذه الجهود، نجحت حملة مكبرة بمنطقة التوفيقية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في ضبط كميات من لحوم البتلو الممنوع ذبحها قانونًا، إلى جانب رؤوس ماشية تم ذبحها خارج المجازر المعتمدة، فضلًا عن ضبط أختام مزورة.

إجراءات قانونية رادعة

أسفرت الحملة عن ضبط المخالفات وتحرير محاضر فورية بالوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، في إطار جهود ردع المتلاعبين بصحة المواطنين ومقدرات الدولة.

حماية الصحة العامة وضبط الأسواق

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن هذه الحملات تستهدف حماية الثروة الحيوانية وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء بما يسهم في ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الذبح خارج المجازر يمثل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة لغياب الفحص البيطري.

استمرار الحملات ودعوة للمواطنين

أكدت وزارة الزراعة، استمرار هذه الحملات وتكثيفها خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بذبح البتلو أو تداول اللحوم خارج الأطر الرسمية، مشددة على أهمية دور الرقابة المجتمعية في دعم جهود الدولة.

