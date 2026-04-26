إعلان

مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي

كتب : شيماء مرسي

05:00 م 26/04/2026
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع اقتراب حفل ميت جالا لعام 2026، لا يمكن تجاهل أبرز اللحظات المثيرة للجدل من العام الماضي، حيث أثارت بعض الإطلالات ضجة واسعة بسبب سوء تنسيقها لإطلالتها.

وفي هذا السياق، نستعرض لكم أسوأ إطلالات حفل ميت جالا 2025، وفقا لـ "فوج".

زيندايا

ظهرت الممثلة والمغنية الأمريكية زيندايا بـ بدلة باللون الأبيض ونسقت أسفلها قميص بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا.

كيندال جينر

ارتدت عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر بفستان طويل مكون من بليزر وجيب باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

آيو إدبيري

أطلت الممثلة الأمريكية آيو إدبيري بفستان طويل باللون الأبيض مزينا بتطريزات باللون الأحمر ونسقت معه جاكيت طويل باللون الأسود مصنوع من الجلد، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

آنا وينتور

تألقت الصحفية البريطانية آنا وينتور بفستان طويل باللون البيبي بلو مزينا بالكامل بالتطريزات ونسقت معه بليزر طويل بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

تيلا لورا سيثال

ارتدت المغنية الأفريقية تيلا لورا سيثال فستان طويل باللون الأبيض "كت" ونسقت معه إكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا.

حفل ميت جالا زيندايا كيندال جينر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

