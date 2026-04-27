كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث توقعت انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.



وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل على معظم المناطق.



وأضافت الهيئة أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.



كما أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبًا وعلى فترات متقطعة.



وأوضحت أن فرص الأمطار قد تمتد بشكل خفيف إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، وقد تصل إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد بنسبة حدوث تقدر بنحو 20%.