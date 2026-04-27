جامعة الإسكندرية تعلن تفاصيل التقديم لمنصب رئيس الجامعة 2026

كتب : محمد عامر , محمد البدري

06:00 ص 27/04/2026

جامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية الجدول الزمني والإجراءات الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجامعة، حيث تقرر استقبال طلبات المتقدمين بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، اعتبارًا من 1 أغسطس وحتى 7 أغسطس 2026.

شروط الترشح

تضمنت الشروط أن يكون المتقدم من بين الأساتذة العاملين بالجامعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو وقع عليه جزاء تأديبي.

كما اشترطت اللجنة عدم شغل المنصب لأكثر من مدتين متتاليتين، وعدم تولي أي منصب حزبي خلال فترة الترشح.

المستندات المطلوبة

تشمل المستندات تقديم سيرة ذاتية مفصلة باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن الأبحاث العلمية والمهارات والإشراف الأكاديمي والتعاون الدولي.

كما يُطلب تقديم بيان حالة معتمد يوضح التاريخ الوظيفي، إلى جانب خطة متكاملة لتطوير الجامعة، وصور المؤهلات العلمية، وبطاقة الرقم القومي.

الجدول الزمني وإعلان النتائج

يُغلق باب التقديم في 7 أغسطس 2026، على أن تبدأ بعدها أعمال فحص الطعون وإعلان القائمة المبدئية، وصولًا إلى إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 8 أغسطس، تمهيدًا لإجراء المقابلات الشخصية وعرض خطط التطوير.
دعم تطوير التعليم العالي

يأتي فتح باب الترشح في إطار القواعد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية، بهدف اختيار كفاءات قادرة على استكمال مسيرة التطوير وتعزيز مكانة جامعة الإسكندرية على المستويين المحلي والدولي.

جامعة الإسكندرية رئيس جامعة الإسكندرية المجلس الأعلى للجامعات

