أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقليص إحياء ذكرى الحاخام شمعون يوحاي في بلدة ميرون شمال إسرائيل، بحيث تقام هذا العام بشكل رمزي بدلا من الاحتفالات الواسعة المعتادة.

ويأتي هذا القرار، وفقا لمضمون التوجيهات، في ظل تقديرات أمنية تشير إلى مخاطر مرتفعة مرتبطة بالوضع الأمني المتوتر على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

وبحسب ما ورد، فإن خلفية القرار تعود إلى مخاوف من وقوع خسائر بشرية كبيرة في حال السماح بتجمعات حاشدة، وذلك بسبب هشاشة وقف إطلاق النار مع لبنان، وقرب موقع الاحتفال من الحدود، إضافة إلى استمرار إطلاق الصواريخ على المنطقة بين الحين والآخر.

أشارت مصادر إلى صعوبة تنفيذ عمليات إجلاء واسعة وسريعة للمشاركين في حال وقوع أي قصف من حزب الله، ما دفع الجهات الرسمية إلى تبني صيغة احتفال محدودة تضمن تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

وأقرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قيودا جديدة على التجمعات في عدد من بلدات الجليل الأعلى، عقب تقييم أمني للوضع الميداني في أعقاب تصعيد الهجمات الصاروخية وإطلاق الطائرات المسيرة من جنوب لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي.

وبموجب التعليمات الجديدة، تم تقييد حجم التجمعات في مناطق خط المواجهة والبلدات القريبة، بما فيها ميرون وبار يوشاي وأور هجنوز وصفصوفه، وفقا لروسيا اليوم.