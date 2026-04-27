وزيرة الثقافة تهنئ رمزي يسى بمنحه وسام فارس للفنون والآداب

كتب : محمد لطفي

03:00 ص 27/04/2026

الدكتورة جيهان زكي

هنأت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، عازف البيانو العالمي رمزي يسى، بمناسبة منحه وسام فارس للفنون والآداب من فرنسا، مؤكدةً أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لمسيرة فنية طويلة حافلة بالعطاء في مجال الموسيقى داخل مصر وخارجها.

وأضافت وزيرة الثقافة أن رمزي يسى أسهم في تقديم صورة مشرفة للفن المصري على المسارح الدولية، وشارك في العديد من الحفلات مع أبرز الأوركسترات العالمية، إلى جانب دوره الأكاديمي في تدريس الموسيقى بفرنسا.

وأشارت إلى أن منح الفنان رمزي يسى وسام فارس للفنون والآداب من فرنسا يعكس المكانة التي وصل إليها الفنانون المصريون عالميًا، ويؤكد قدرة المبدع المصري على التميز والمنافسة في كبرى المحافل الثقافية، متمنيةً له مزيدًا من النجاح والتألق.

رمزي يسى الفن المصري وزيرة الثقافة

شئون عربية و دولية

أكسيوس: إيران قدمت مقترحا جديدا لواشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز
أخبار العقارات

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
زووم

"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
زووم

"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
أخبار المحافظات

من الكهوف إلى "قصر البادية".. حكاية تخزين الطعام عند بدو جنوب سيناء (صور)

