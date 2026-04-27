قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية عبر فضائية إم بي سي مصر، إن قرار تولي أي منصب عام في مصر يعود لرئيس الجمهورية وفقًا للدستور والصلاحيات الممنوحة له.

وأوضح أنه خدم بلده في مناصب متعددة طوال 15 عامًا داخل الحكومة، ولم يتأخر يومًا عن أي استشارة أو مهمة طُلبت منه، مؤكدًا أن الأولوية دائمًا كانت خدمة الوطن.

وأشار إلى أن المناصب ليست هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق المصلحة العامة، وأنه مستعد دائمًا لتقديم خبراته إذا رأى ولي الأمر أن وجوده ضروري في أي موقع، "عمري ما أتاخر

ولفت إلى أن الحكومة الحالية تضم مجموعة جيدة للغاية من الوزراء في الفريق الاقتصادي، إلى جانب متابعة يومية من رئيس الجمهورية للشأن الاقتصادي، وهو ما يعكس اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف.

وأكد أن خبراته السابقة كوزير وعضو في مجلس إدارة البنك المركزي ومستشار اقتصادي، إضافة إلى عمله في الحزب الوطني سابقًا، منحته رؤية متكاملة تجمع بين السياسة والاقتصاد، لكنه شدد على أن لكل وقت ضوابطه وقواعده.

وأكد محيي الدين على أن خدمة الوطن تظل أولوية قصوى بالنسبة له، وأنه لن يتأخر عن أي دور يمكن أن يكون مفيدًا لمصر إذا تقرر ذلك من القيادة السياسية.

ووجه الدكتور محمود محيي الدين رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا بأن يعينه الله ويوفقه في إدارة شؤون البلاد وسط الظروف العالمية المعقدة، مشيرًا إلى أن المؤسسات المالية الدولية تمر بمرحلة ضعف نسبي، والأمم المتحدة نفسها تواجه تحديات في التطوير بعد أكثر من 80 عامًا على تأسيسها.

وأكد أن الاعتماد على هذه المؤسسات مفيد لكنه لا يكفي لتحقيق الطموحات الكبرى لمصر، ما يستدعي التركيز على الحلول الداخلية.

وأضاف أن الحل يكمن في توطين التنمية عبر الاستثمار المحلي والمناطق الاستثمارية، إلى جانب برامج مثل حياة كريمة التي تُحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين، حيث تعالج مشكلات الفقر المدقع من خلال الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، بما يعزز دور الطبقة الوسطى من معلمين وأطباء ومهندسين في دعم المجتمع.

وشدد على أن مواجهة الفقر والتضخم لا تكون بالشعارات، بل بالعمل الميداني الذي يرفع من إنتاجية البشر ويحولهم من عبء إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.