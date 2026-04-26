أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدا الإثنين، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل على معظم المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 15

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17

وأضافت الهيئة أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبًا وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت أن فرص الأمطار قد تمتد بشكل خفيف إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، وقد تصل إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد بنسبة حدوث تقدر بنحو 20%.

ولفتت الهيئة إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 إلى 45 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت الهيئة من احتمالية نشاط رياح قوية نتيجة السحب الرعدية، مع فرص لحدوث برق على بعض المناطق، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.