"القمة المصرية".. مصدر يكشف عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والزمالك

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز غدا الإثنين، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز غدا الإثنين 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز بالدوري

ومباراة الغد ستكون هى المباراة رقم 19، التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، حيث سبق وتواجها معا في 18 مباراة من قبل.

وخلال 18 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين بالدوري، تمكن الأحمر من تحقيق الفوز في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات وحضر التعادل في مثلهم.

الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي وبيراميدز بالدوري

وسجل لاعبو المارد الأحمر 24 هدفا في مرمى بيراميدز ببطولة الدوري، فيما تلقت شباكهم 17 هدفا.

ويتقاسم الثلاثي، عبد الله السعيد، ووسام أبو علي وعمرو السولية، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين بالدوري، برصيد 3 أهداف لكل منهم.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويدخل النادي الأهلي مباراة الغد أمام نظيره بيراميدز، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، جمعهم من 22 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 44 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

