قداسة البابا يزور كنيسة "مارمرقس" القبطية باسطنبول ويلتقي أبناءها

زار قداسة البابا تواضروس الثاني كنيسة القديس مار مرقس الرسول باسطنبول، حيث التقى أبناء الكنيسة واطمأن على أحوالهم، وتحدث معهم حديثًا أبويًّا عن الأمانة في الكتاب المقدس وفي الحياة الروحية.

حضر اللقاء إلى جانب الوفد المرافق لقداسة البابا ممثلي الطوائف المسيحية باسطنبول.

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني أمس السبت جولة خارجية جديدة تشمل أربع دول، استهلها بزيارة تركيا حيث التقى قداسة البطريرك المسكوني برثلماوس الأول بطريرك القسطنطينية، وهو اللقاء الرسمي الأول بين بابا الإسكندرية وبطريرك القسطنطينية، وحضر القداس البطريركي صباح اليوم، وتبودلت عقبه الكلمات الرسمية بين قداسته وقداسة البطريرك المسكوني، والتقى أعضاء اللجنة السينودسية للحوار بين المسيحيين والأديان، وأقيمت مأدبة غداء على شرف قداسته بمقر البطريركية المسكونية.