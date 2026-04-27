أعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إصابة 4 جنود في حادث عملياتي جنوب إسرائيل أمس، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وتتواصل الضربات المتبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وسط ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية في عدد من القرى الحدودية.

وأعلن حزب الله في وقت سابق تنفيذ عمليات استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدة الطيبة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفه، وفق ما جاء في بياناته، في وقت أشارت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إلى وقوع حدث صعب وعمليات إخلاء للمصابين إلى مستشفيات داخل إسرائيل.