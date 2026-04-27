

وكالات

قال ⁠موقع "أكسيوس" الإخباري، الإثنين، نقلا عن ‌مسؤول أمريكي ومصدران ‌مطلعان، ‌أن إيران قدمت عبر ‌وسطاء باكستانيين ‌مقترحا ⁠جديدا إلى ⁠الولايات ‌المتحدة لإعادة ⁠فتح مضيق هرمز ⁠وإنهاء الحرب.

ويشمل ⁠المقترح إرجاء المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، على أن يتم فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية أولا.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين اجتماعا في غرفة العمليات بشأن إيران مع كبار فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية.

وأشار "أكسيوس"، إلى أنه من المتوقع أن يناقش الاجتماع حالة الجمود الحالية في المفاوضات مع إيران، والخيارات المحتملة للخطوات التالية في الحرب.

وكان ترامب قد أكد الأحد، أن حرب إيران ستنتهي قريبا وستنتصر الولايات المتحدة فيها.

وقال ترامب: "أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسنخرج منها منتصرين"، مضيفا: "علينا أن نمنع إيران من حيازة سلاح نووي، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وأكد ترامب أن واشنطن ستستحوذ على الغبار النووي الخاص بإيران في إطار المفاوضات، لافتا إلى أن بعض الأشخاص الذين نتعامل معهم الآن بشأن إيران عقلانيون للغاية والبعض الآخر ليس كذلك.

وعبّر ترامب عن آماله في أن تتحلى إيران بالذكاء، مضيفا إذا كانت إيران تريد التحدث فيمكنها الاتصال بنا، وفقا لسكاي نيوز.