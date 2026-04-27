"أكسيوس": إيران قدمت مقترحًا جديدًا لـ واشنطن لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز

كتب : وكالات

04:28 ص 27/04/2026 تعديل في 04:58 ص

مضيق هرمز

وكالات

قال ⁠موقع "أكسيوس" الإخباري، الإثنين، نقلا عن ‌مسؤول أمريكي ومصدران ‌مطلعان، ‌أن إيران قدمت عبر ‌وسطاء باكستانيين ‌مقترحا ⁠جديدا إلى ⁠الولايات ‌المتحدة لإعادة ⁠فتح مضيق هرمز ⁠وإنهاء الحرب.

ويشمل ⁠المقترح إرجاء المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، على أن يتم فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية أولا.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين اجتماعا في غرفة العمليات بشأن إيران مع كبار فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية.

وأشار "أكسيوس"، إلى أنه من المتوقع أن يناقش الاجتماع حالة الجمود الحالية في المفاوضات مع إيران، والخيارات المحتملة للخطوات التالية في الحرب.

وكان ترامب قد أكد الأحد، أن حرب إيران ستنتهي قريبا وستنتصر الولايات المتحدة فيها.

وقال ترامب: "أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسنخرج منها منتصرين"، مضيفا: "علينا أن نمنع إيران من حيازة سلاح نووي، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وأكد ترامب أن واشنطن ستستحوذ على الغبار النووي الخاص بإيران في إطار المفاوضات، لافتا إلى أن بعض الأشخاص الذين نتعامل معهم الآن بشأن إيران عقلانيون للغاية والبعض الآخر ليس كذلك.

وعبّر ترامب عن آماله في أن تتحلى إيران بالذكاء، مضيفا إذا كانت إيران تريد التحدث فيمكنها الاتصال بنا، وفقا لسكاي نيوز.

مقترح جديد بين إيران وأمريكا إيران وأمريكا مضيق هرمز المفاوضات النووية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
رياضة محلية

"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
زووم

"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
ميرنا جميل ومي عمر وغيرهن.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أوروبا
زووم

ميرنا جميل ومي عمر وغيرهن.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أوروبا
نجوم عرب منتظرين في كأس العالم 2026.. صلاح وحكيمي الأبرز
رياضة عربية وعالمية

نجوم عرب منتظرين في كأس العالم 2026.. صلاح وحكيمي الأبرز

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟