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تنسيقية الأحزاب تشارك في الملتقى الأول لرجال الأعمال اليمنيين في مصر

05:00 ص الجمعة 26 نوفمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

نظم مجلس الأعمال اليمني بمصر تحت رعاية سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة أولى فعاليات الملتقى الأول للمستثمرين ورجال الاعمال والتجار اليمنيين في مصر بمشاركة عدد من وكلاء المحافظين بمصر وهيئة الاستثمار وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الملتقى الأول للمستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين في مصر وتكون الوفد من النائب طارق الخولي والنائبة غادة علي أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ومحمد سيف أبو النجا عضو التنسيقية.

‎ووجه السفير اليمنى الشكر لنواب التنسيقية، مؤكداً بأن هناك حرص شديد من قبل المستثمرين اليمنيين على اغتنام فرص الاستثمار فى مصر.

تنسيقية الأحزاب رجال الأعمال اليمنيين هيئة الاستثمار مجلس الأعمال اليمني

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