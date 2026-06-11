نفى أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة، ما تردد بشأن تسبب نظام "الطيبات" الذي أطلقه ضياء العوضي في انخفاض أسعار البيض بالأسواق، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن السبب الرئيسي وراء تراجع الأسعار يعود إلى زيادة الإنتاجية خلال الفترة الحالية.

وقال "نبيل"، في تصريحات لمصراوي، إن إنتاج بيض المائدة ارتفع بنحو 40% خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتحسن الأحوال الجوية وانخفاض معدلات الرطوبة، وهو ما انعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج داخل المزارع.

وأوضح، أن السوق يشهد حاليًا سحبًا وطلبًا كبيرين على البيض، إلا أن وفرة المعروض وتجاوزه حجم الاحتياجات الفعلية للمستهلكين أدت إلى خلق حالة من التنافس بين منافذ البيع، ما دفع بعضها إلى تقديم عروض ترويجية، من بينها بيع ثلاثة أطباق بيض مقابل 200 جنيه.

وأضاف رئيس شعبة بيض المائدة، أن الأسواق تشهد إقبالًا ملحوظًا على الشراء في ظل توافر المنتج بكميات كبيرة ووجود فائض عن الاحتياجات المحلية، مشيرًا إلى أن استقرار الإنتاج ساهم في توفير البيض بأسعار مناسبة للمستهلكين.

ودعا نبيل المواطنين إلى زيادة الاعتماد على البيض ضمن وجباتهم الغذائية اليومية، لافتًا إلى أنه يعد من أهم مصادر البروتين منخفضة التكلفة مقارنة بالعديد من البدائل الغذائية الأخرى.

وأشار إلى أن متوسط استهلاك الفرد من البيض في مصر يبلغ نحو 100 بيضة سنويًا، وهو معدل أقل من العديد من دول العالم، موضحًا أن نصيب الفرد في اليابان يصل إلى نحو 550 بيضة سنويًا، بينما يبلغ في الدول الأوروبية نحو 300 بيضة سنويًا.