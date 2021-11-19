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"رجالة مصر مبيناموش".. مستشار الوزراء ينشر صورًا لتنفيذ أبراج العلمين الجديدة

10:46 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
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  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
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  • عرض 26 صورة
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(مصراوي):

نشر هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء، عددًا من الصور لأبراج العلمين الجديدة، التي يتم تنفيذها حاليًا على أحدث الطرازات العالمية.

وعلق يونس عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" :"الجو برد.. آه، الطقس صعب.. أيوة، لكن رجالة مصر في مدينة العلمين الجديدة مبيناموش، رجالة مصر معندهمش وقت يضيعوه، رجالة مصر معندهمش غير هدف واحد، نبني بلدنا ونعليها".

هاني يونس فيسبوك أبراج العلمين الجديدة

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