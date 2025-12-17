استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارات، وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية ويحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية .

وأعرب الدكتور هانى سويلم عن خالص ترحيبه بكامل الوزير وعلاء فاروق، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون مع وزارات النقل والصناعة والزراعة، ومواصلة العمل على تذليل أية عقبات تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارات بشكل دائم؛ بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي .

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص الدولة المصرية على الاستفادة من كل نقطة مياه بشكل علمي مدروس في زيادة المساحات الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة مثل الطرق والسكك الحديدية؛ خصوصًا مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في كل مجالات النقل والذي أسهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وارتفاع تصنيفات مصر في العديد من المؤشرات والتصنيفات الدولية .

وأكد علاء فاروق وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارات؛ لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي .

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بزمام منطقة قوته التابعة لولاية هيئة التعمير، والواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، وموقف تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي .



وأكد الوزراء رؤية الدولة المصرية بحتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كل الأراضي الرملية طبقًا للقانون، مع استخدام العدادات على مآخذ شبكات الري الحديث لقياس كميات المياه التي يتم استخدامها بالفعل من هذه الشبكات .

وناقش الوزراء البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد، وأيضًا تمت مناقشة موقف بعض البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بالمنيا والتي نتجت عن رشح الأراضي الرملية التي تُروى بالغمر بالمخالفة في هذه المنطقة، حيث أكد الوزراء التعامل الحازم مع أي تعديات على المجارى المائية والطرق والسكك الحديدية؛ مثل قيام بعض المخالفين بعمل مآخذ ري مخالفة ومواسير مخالفة أسفل الطرق، لتوصيل المياه بالمخالفة لبعض الأراضي وضع اليد، والتعامل الحازم مع أي سحب مخالف من الخزان الجوفي بالمنطقة، والتعامل الحازم أيضًا مع الأراضي الرملية التي تروى بالغمر بالمنطقة .