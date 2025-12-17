برودة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس (بيان بالدرجات)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة طقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية: من (3 : 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وبينت أن طقس حالة الموج على البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1 إلى 1.5 متر، فيما تكون حالة الموج على البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 18 ديسمبر 2025:

القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 20 والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 19 والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 08 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات.

