"الري" تشارك في النسخة الثانية من دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري -صور

كتب- أحمد مسعد:

شاركت وزارة الموارد المائية والري في النسخة الثانية من "دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري" بفريق ألعاب خماسيات كرة القدم، وتنس طاولة، وألعاب إلكترونية.

يأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بالرياضة وجعلها أسلوب حياة وانطلاقاً من الاهتمام برفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري من النواحي كافة، بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بإعداد فرق ألعاب الوزارة وتدريبهم بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشارك فريق الوزارة ضمن المجموعة الخامسة مع وزارات "الخارجية، والتعليم العالي، والتموين"، وقد حقق فريق الخماسي الفوز على فريق وزارة الخارجية ٤/ صفر يوم الأربعاء ٢٠٢١/١١/٣، وعلى فريق وزارة التعليم ٤/ ١ يوم السبت ٢٠٢١/١١/٦، وهو ما يؤهل فريق الوزارة للصعود إلى دور الـ١٦، كما بدأ دوري الألعاب الإلكترونية يوم الثلاثاء ٢٠٢١/١١/٩، وسيبدأ دوري تنس الطاولة رجال يوم الأربعاء ٢٠٢١/١١/١٠.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة نظمت النسخة الثانية من دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تحت شعار "الرياضة للمتعة والحياة" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزارات؛ حيث بدأت فعاليات الدوري يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١ بالمركز الأوليمبي بالمعادي بطابور عرض الافتتاح وحضور فريق الوزارة ثم عمل قرعة علنية.