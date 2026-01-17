تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أديب منتقدًا ترند "الشاي المغلي": السوشيال تحولت إلى "مصنع تفاهات" لجني الأرباح

علق الإعلامي عمرو أديب على طبيعة المحتوى السائد على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدًا بشدة تحولها إلى ساحة لـ "التفاهات" التي تحقق انتشارًا وأرباحًا كبيرة، من دون أي تركيز على القيمة الحقيقية أو المعرفة المفيدة للمجتمع.

وانتقد أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، "تريند الشاي المغلي" المنتشر حاليًا باعتباره أحد الأمثلة الصارخة على نوعية المحتوى الذي يسيطر على اهتمامات المستخدمين.

مع اقتراب رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن توقعاتها لأسعار السلع

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع الأساسية ستظل ثابتة خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنها لن تشهد أي ارتفاعات تُذكر.

وقال المنوفي خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس"، إن الشعبة توصلت إلى اتفاق واسع مع التجار والموردين لتثبيت الأسعار خلال هذه الفترة، وأضاف أن الطلب المرتفع في بداية رمضان لن يؤدي إلى تحريك الأسعار، حرصًا على التخفيف عن المواطنين.

هل تشهد أسعار الياميش والمكسرات انخفاضًا في رمضان؟.. الشعبة تُجيب

كشف محمد الشيخ، رئيس شعبة العطارة، عن التوقعات الأولية لأسعار ياميش شهر رمضان المعظم لعام 2026، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار ستشهد انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بأسعار العام الماضي 2025، وهو ما يمثل بشرى إيجابية للمواطنين مع اقتراب الشهر الكريم.

وقال الشيخ خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الشمس"، إن سعر كيلو البلح المحلي عالي الجودة القادم من مناطق الوادي الجديد والواحات وسيوة سيبلغ نحو 60 جنيهًا للمستهلك النهائي، وهو سعر أقل من ذي قبل، بينما سيتراوح سعر البلح المستورد الفاخر حول 200 جنيه للكيلو جرام.

فاروق حسني: المشهد الثقافي المصري يعاني من قصور إبداعي

أكد فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أن المشهد الثقافي المصري يعاني من قصور إبداعي واضح، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تقتصر على الرقابة الذاتية بل تمتد إلى أسباب أعمق تتعلق بنقص التعليم الثقافي منذ الطفولة.

وقال حسني خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إن التراجع الكبير في المشهد الثقافي يعود إلى أن المشكلة ليست في وزارة الثقافة فقط، بل في الثقافة نفسها.

عمرو أديب: أنباء عن قمة مرتقبة بين السيسي وترامب في دافوس

أكد الإعلامي عمرو أديب أن هناك أنباء قوية عن عقد قمة مرتقبة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يوم الاثنين المقبل.

وأشار أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، إلى أن هذا اللقاء -إن تم- سيُعنى بإدارة قطاع غزة عقب تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع والمعوقات التي تواجه هذا الملف.