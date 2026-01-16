إعلان

فاروق حسني: المشهد الثقافي المصري يعاني من قصور إبداعي

كتب- حسن مرسي:

11:46 م 16/01/2026

فاروق حسني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أن المشهد الثقافي المصري يعاني من قصور إبداعي واضح، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تقتصر على الرقابة الذاتية بل تمتد إلى أسباب أعمق تتعلق بنقص التعليم الثقافي منذ الطفولة.

وقال حسني خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إن التراجع الكبير في المشهد الثقافي يعود إلى أن المشكلة ليست في وزارة الثقافة فقط، بل في الثقافة نفسها.

وأضاف وزير الثقافة الأسبق، أن إعداد جيل مبدع يتطلب جهدًا ضخمًا لتربية الأطفال والشباب على الثقافة الحقيقية.

تابع أن الإبداع في مصر أصبح محدودًا إلى درجة الفقر الثقافي، مؤكدًا ضرورة تبني الدولة مشروعًا ثقافيًا ضخمًا يمنح الثقافة المصرية ملامح متميزة، تمامًا كما تمتلك الدول الأخرى مشروعاتها الصناعية والبنية التحتية.

وأشار فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إلى أن الثقافة هي ما يميز الشعوب عن بعضها، داعيًا إلى وضع سياسات واستراتيجيات واضحة لدعم الإبداع وتنمية الموهوبين منذ الصغر، محذرًا من أن غياب مثل هذا المشروع سيستمر في تعميق الفراغ الثقافي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فاروق حسني وزارة الثقافة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"زفة في السماء".. عريس يخطف الأنظار بزفاف غير تقليدي "فيديو"
علاقات

"زفة في السماء".. عريس يخطف الأنظار بزفاف غير تقليدي "فيديو"
نظام الخميني انتهت صلاحيته.. توفيق عكاشة يكشف هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
أخبار مصر

نظام الخميني انتهت صلاحيته.. توفيق عكاشة يكشف هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
ضحايا الغاز بقرية ميت عاصم.. طب بنها تنعى أبناء الدكتورة ابتسام نصر الخمسة
أخبار المحافظات

ضحايا الغاز بقرية ميت عاصم.. طب بنها تنعى أبناء الدكتورة ابتسام نصر الخمسة
بعد زواجهما.. 20 إطلالة لـ ويجز اختارتها زوجته نور العزاوي
زووم

بعد زواجهما.. 20 إطلالة لـ ويجز اختارتها زوجته نور العزاوي
أول تعليق من لجنة مفاوضات سد النهضة على رسالة ترامب للرئيس السيسي
أخبار مصر

أول تعليق من لجنة مفاوضات سد النهضة على رسالة ترامب للرئيس السيسي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة