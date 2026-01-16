فاروق حسني: المشهد الثقافي المصري يعاني من قصور إبداعي

أكد فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أن المشهد الثقافي المصري يعاني من قصور إبداعي واضح، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تقتصر على الرقابة الذاتية بل تمتد إلى أسباب أعمق تتعلق بنقص التعليم الثقافي منذ الطفولة.

وقال حسني خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إن التراجع الكبير في المشهد الثقافي يعود إلى أن المشكلة ليست في وزارة الثقافة فقط، بل في الثقافة نفسها.

وأضاف وزير الثقافة الأسبق، أن إعداد جيل مبدع يتطلب جهدًا ضخمًا لتربية الأطفال والشباب على الثقافة الحقيقية.

تابع أن الإبداع في مصر أصبح محدودًا إلى درجة الفقر الثقافي، مؤكدًا ضرورة تبني الدولة مشروعًا ثقافيًا ضخمًا يمنح الثقافة المصرية ملامح متميزة، تمامًا كما تمتلك الدول الأخرى مشروعاتها الصناعية والبنية التحتية.

وأشار فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إلى أن الثقافة هي ما يميز الشعوب عن بعضها، داعيًا إلى وضع سياسات واستراتيجيات واضحة لدعم الإبداع وتنمية الموهوبين منذ الصغر، محذرًا من أن غياب مثل هذا المشروع سيستمر في تعميق الفراغ الثقافي.