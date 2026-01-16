إعلان

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب غدًا السبت

كتب : مصراوي

11:11 م 16/01/2026
كتب – أحمد العش:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا هامًا مساء اليوم الجمعة، بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، إذ أشارت إلى تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت "الهيئة"، أن الشبورة المائية ستتسبب في انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ أقصى درجات الحذر، لا سيما خلال فترات الذروة الصباحية، حرصًا على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.

وشددت هيئة الأرصاد، في هذا الإطار، على ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة الآمنة أثناء تكون الشبورة، والتي تشمل القيادة بهدوء تام وتجنب السرعات الزائدة، مع عدم الاستمرار في القيادة في حال انعدام الرؤية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأوصت "الهيئة"، باستخدام كشافات الشبورة المائية وزيادة مسافات الأمان بين المركبات، إلى جانب تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر لضمان وضوح الرؤية، وفتح نوافذ السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخلها.

وأكدت الأرصاد الجوية، على أهمية استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لتنبيه قائدي المركبات الآخرين بوجود السيارة على الطريق، مشيرةً إلى أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في الحد من الحوادث المرورية وضمان سلامة الجميع.

الطقس الشبورة درجات الحرارة الأرصاد

