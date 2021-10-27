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قافلة طبية تكشف على 2024 مواطنًا ومواطنة بـ"وادي العرب" في أسوان

06:06 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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أسوان – إيهاب عمران :

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الأربعاء، قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين، بقرية وادي العرب التابعة لمركز نصر النوبة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وتحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وقال الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بأسوان، إن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على 2024 مواطنًا ومواطنة، بالإضافة لإجراء فحوص وتحاليل طبية لـ280 مواطنًا ومواطنة، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 230 سيدة بالقرية.

وأضاف أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.

قافلة طبية أسوان مبادرة حياة كريمة

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