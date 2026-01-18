إعلان

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

04:06 م 18/01/2026

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 18-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.35جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

