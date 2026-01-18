إعلان

مصرع شاب في تصادم موتوسيكل وسيارة نصف نقل بالدقهلية

كتب : رامي محمود

04:42 م 18/01/2026

تصادم موتوسيكل - ارشيفية

الدقهلية – رامي محمود

لقي شاب مصرعه، اليوم، إثر حادث تصادم بين موتوسيكل كان يستقله وسيارة نصف نقل على الطريق الواصل بين مدينة الجمالية وقرية مصر الجديدة (جديدة المنزلة) بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الجمالية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة الجمالية بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى على الطريق المشار إليه بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع التصادم بالمواجهة بين السيارة والموتوسيكل، نتيجة تفادٍ خاطئ، ما أسفر عن مصرع قائد الموتوسيكل، ويدعى أدهم قنديل السيد قنديل، 17 عامًا، مقيم بقرية الغرابوة التابعة لمركز المنزلة.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، ونقل جثمان المتوفى إلى مستشفى الجمالية المركزي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

