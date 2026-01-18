إعلان

هل يستطيع وزير التموين السيطرة على الأسعار؟ شريف فاروق يرد

كتب : نشأت علي

04:03 م 18/01/2026

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالي القمح في الموسم زاد على 4 ملايين طن سنويًّا، واحتياجاتنا تصل إلى 20 مليون طن سنويًّا.

وأوضح فاروق أنه تم وضع سلاسل أخرى للتداول، وهو ما كان حلًّا لجذب المواطن، بجانب سوق اليوم الواحد، بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ثم بدأنا المرحلة الثالثة لأسواق اليوم الواحد، وهناك شنط رمضان بأسعار مخفضة .

وأشار وزير التموين إلى أنه أصبح لدينا مسارات أخرى للسيطرة على الأسعار؛ منها منح خدمة مميزة، ووحدنا أسماء الجمعيات الاستهلاكية باسم جديد، هو "كاري أون"، واشتركنا مع القطاع الخاص في هذا المشروع.

وتابع فاروق: ونعمل حاليًّا على ٦ مصانع قصب سكر و٣ مصانع زيت، نوحدها في مصانع مع القطاع الخاص.

وتابع الوزير: "الاستعدادات لدينا لما قبل رمضان وبعده، والمواطن إن لم يجد سلعة بسعر مناسب مش هيسكت".

وأضاف فاروق: كنا نعتمد على الجانب الروسي والأوكراني، وكنا نحصل من الدولتين على القمح، وأضفنا دولًا جديدة؛ لأن أي تغير جيوسياسي يؤثر على الأمن الغذائي، ونسعى لتوطين صناعة الصوامع في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال النائب أحمد العوضي، إنه لا بد أن يشعر المواطن بالاستقرار في الأمن الغذائي وتوفير احتياجاته بأسعار تناسب دخوله؛ وهناك دول تعطي دعمًا للفلاح.

وأضاف محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بـ"الشيوخ"، أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تدرك أن قضية الغذاء أمن قومي.

