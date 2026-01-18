تحذيرات من 8 أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر.. قائمة بالتفاصيل

تراجع نصيب الفرد من المياه لـ500م³ سنويًّا.. 53 سؤالًا برلمانيًّا لوزير

أصدرت هيئة الدواء المصرية 8 منشورات تحذيرية من تشغيلات دوائية "مغشوشة أو مجهولة المصدر"، مطالبة بسحبها ووقف تداولها.

وفي خطاب رسمي، حذرت الهيئة من مستحضر "Lentris 10 mg"، مرجعة السبب إلى احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من هذا الصنف، طبقًا لإفادة شركة "Viatris"، التي أكدت أنه لم يتم تسجيل المستحضر أو تسويقه في مصر مطلقًا حتى الآن.

والدواء هو علاج كيميائي مضاد للسرطان، يحتوي على المادة الفعالة لينفاتينيب، ويُستخدم في علاج عدة أنواع من الأورام السرطانية، منها سرطان الغدة الدرقية.

وفي منشور حمل رقم 1 لسنة 2026، حذرت الهيئة من التشغيلة رقم Y001 من دواء "Diclac Ampoule 75 mg" الذي تنتجه شركة ساندوز.

وأرجعت سبب التحذير إلى عدم مطابقة التشغيلة من حيث دراسة الثبات طويلة المدى، طبقًا لإفادة الشركة المنتجة.

ويُستخدم هذا الدواء لمعالجة أنواع مختلفة من الألم والالتهاب الحاد، من بينها تخفيف الألم والالتهاب بعد الإصابات والرضوض، وآلام ما بعد العمليات الجراحية.

تحذير من مكمل غذائي

وأصدرت الهيئة منشورًا رقم 2 لسنة 2026، للتحذير من مكمل غذائي "MuivyPura GABA PLUS" الذي تنتجه شركة الصقر فارما، طبقًا لإفادة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن وجود عبوات مجهولة المصدر من هذا الصنف.

ونشرت الهيئة صورًا للعبوات مجهولة المصدر، مدوَّنًا عليها رقم "25010024"، بتاريخ إنتاج "10-2025".

والمستحضر هو مكمل غذائي يهدف إلى دعم وظائف الجهاز العصبي، والمساعدة في التركيز وتقليل فرط الحركة لدى المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD).

كما حذرت الهيئة، في منشور رقم 3 لسنة 2026، من التشغيلة رقم "20K0203" من دواء "Xtandi 40 mg"، طبقًا لإفادة شركة "Astellas Pharma" صاحبة المستحضر، بوجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

ودواء "Xtandi 40 mg" هو عقار علاجي معتمد لعلاج بعض حالات سرطان البروستاتا لدى الرجال.

وأصدرت الهيئة منشورًا رقم 4 لسنة 2026، للتحذير من التشغيلة رقم "107015" من مستحضر "VARNOVA 10 mg" الذي تنتجه شركة العبور للصناعات الدوائية لصالح شركة هييل، طبقًا لإفادة الشركة المنتجة بوجود عبوات مقلدة.

ويُستخدم دواء "VARNOVA 10 mg" بشكل أساسي لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال.

تحذير من "لزقة النمر"

وحذرت هيئة الدواء، في منشور رقم 5 لسنة 2026، من عدة تشغيلات مغشوشة من "لزقة النمر – Tiger Plaster".

وأرقام التشغيلات هي: "4645032، 0645077، 4645065، 4645047"، من إنتاج شركة الإسكندرية للأدوية، طبقًا لإفادة الشركة بوجود عبوات مقلدة في الأسواق.

كما حذرت الهيئة من تشغيلة مجهولة المصدر رقم "251189" من مستحضر "Iverzine Lotion 60 ML" الذي تنتجه الشركة العالمية للصناعات الدوائية.

والمستحضر هو لوشن موضعي يحتوي على الإيفرمكتين 1%، ويُستخدم بشكل خارجي فقط لعلاج العدوى الطفيلية في الجلد وفروة الرأس.

وأصدرت هيئة الدواء تحذيرًا من التشغيلة رقم "EEG006" من دواء "Tavanic 500 mg"، طبقًا لإفادة شركة سانوفي بوجود عبوات مجهولة المصدر من هذا الصنف.

ويُستخدم "Tavanic 500 mg" لعلاج مجموعة من الالتهابات البكتيرية لدى البالغين، ومنها التهابات الجهاز التنفسي، والتهاب الجيوب الأنفية.

وأكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط، ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

ودعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشورات.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي: هنا