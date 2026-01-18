كاش باك 10 آلاف جنيه.. تفاصيل إحلال التوك توك بالسيارة "كيوت"

كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة في تطبيق مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة كبديل حضاري وآمن ومرخص في المنطقة الشمالية كمرحلة أولى.

وتستهدف المحافظة، تعميم التجربة، على باقي المناطق عند نجاح المرحلة الأولى، في ظل خطة الدولة لتطوير منظومة النقل والحد من العشوائية في الشوارع.

وبدأ تطبيق المبادرة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، في المرحلة الأولى لتشمل أحياء المنطقة الشمالية: حدائق القبة، الأميرية، الزاوية الحمراء، الشرابية، الساحل، روض الفرج، وشبرا.

ويتم ترخيص المركبات الجديدة بمجمع تراخيص مرور السلام، مع تلقي طلبات الاستبدال عبر المراكز التكنولوجية بالأحياء المشاركة، بالإضافة إلى إمكانية عمل السائقين مع شركات النقل الذكي.

