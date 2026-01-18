موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 لموظفي القطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 سيكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026.

وأكد المصدر، على أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ولكن يستحق العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا (مثلي الأجر) عن هذا اليوم، أو يمنح يوم إجازة بديلاً عنه بناءً على طلب كتابي منه، وفقًا لقانون العمل المصري، حيث توفر الإجازات الرسمية بأجر كامل، وتُعطى تعويضات خاصة لمن يعمل خلالها.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الأحد الموافق 25 من شهر يناير عام 2026 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.