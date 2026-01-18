إعلان

تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية الهيكل الإداري بالتجمع لـ 20 أبريل

كتب : صابر المحلاوي

04:35 م 18/01/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 709 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة بقضية "الهيكل الإداري بالتجمع"، إلى جلسة 20 أبريل لضم المستندات.
وذكر أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 25 ديسمبر 2022، تولّى المتهمون من الأول وحتى الخامس قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وُجّهت للمتهمين الثاني، ومن الخامس وحتى الثامن، تهم تمويل الإرهاب، ووجّه لجميع المتهمين تهم استخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات، حيث استخدموا تطبيقي "تلجرام" و"ماسنجر" للتواصل بين أعضاء الجماعة.

اقرأ أيضًا:

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد السعيد الشربيني قضية الهيكل الإداري جنايات التجمع جماعة إرهابية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
أخبار المحافظات

كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
"مشمشية وقراصيا ولوز".. أسعار ياميش رمضان هذا العام بالأسواق
اقتصاد

"مشمشية وقراصيا ولوز".. أسعار ياميش رمضان هذا العام بالأسواق
"أقل العروض".. أليو ديانج يقترب من الدوري الإسباني
رياضة عربية وعالمية

"أقل العروض".. أليو ديانج يقترب من الدوري الإسباني
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
رسالة سرية أوقفت الضربة.. لماذا أرجأت واشنطن الهجوم على إيران؟
شئون عربية و دولية

رسالة سرية أوقفت الضربة.. لماذا أرجأت واشنطن الهجوم على إيران؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا