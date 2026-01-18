تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية الهيكل الإداري بالتجمع لـ 20 أبريل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 709 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة بقضية "الهيكل الإداري بالتجمع"، إلى جلسة 20 أبريل لضم المستندات.

وذكر أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 25 ديسمبر 2022، تولّى المتهمون من الأول وحتى الخامس قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وُجّهت للمتهمين الثاني، ومن الخامس وحتى الثامن، تهم تمويل الإرهاب، ووجّه لجميع المتهمين تهم استخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات، حيث استخدموا تطبيقي "تلجرام" و"ماسنجر" للتواصل بين أعضاء الجماعة.

