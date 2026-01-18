إعلان

إزالة 21 كشكًا مخالفًا بميدان المنيب في الجيزة

كتب : محمد أبو بكر

04:19 م 18/01/2026

المهندس عادل النجار

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تابع جهود حي جنوب الجيزة في تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات لتسهيل حركة سير المواطنين إلى جانب حملة نظافة شاملة بميدان المنيب وبمحيط محطة المترو وذلك في إطار إعادة الانضباط للمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وبحسب البيان، أشار المحافظ إلى الجهود اسفرت عن إزالة 21 كشكًا مخالفًا خلال الحملة، بالإضافة إلى إزالة عدد من التند والإعلانات غير المرخصة والبروز المقامة بالمخالفة ورفع كافة أشكال التعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجّه محافظ الجيزة باستمرار حملات إزالة الإشغالات بالمنطقة بما يضمن انتظام حركة السير وتيسير حركة المواطنين مع المتابعة الدورية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون.

كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار حملات النظافة بالتوازي مع حملات الإشغالات لرفع كفاءة النظافة العامة بميدان المنيب وإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة.

وتابع تنفيذ الحملات الدكتور أشرف تامر، رئيس حي جنوب الجيزة، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

محافظة الجيزة عادل النجار محافظ الجيزة حملة مكبرة إزالة الإشغالات

