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السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال ببودابست- صور وفيديو

03:50 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال بالعاصمة المجرية بودابست.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة مصر في قمة تجمع "فيشجراد" تأتي للمرة الثانية عقب عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس السيسي، مساء الإثنين، إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر"؛ حيث يضم التجمع كلاً من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي النصب التذكاري ميدان الأبطال ببودابست المجر

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