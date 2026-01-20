الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد غدًا

كتب- محمد نصار:

تطلق الأكاديمية الوطنية للتدريب، غدًا الأربعاء 21 يناير 2026، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا موجهًا للنواب الجدد الذين لم يسبق لهم ممارسة العمل البرلماني؛ وذلك دعمًا لمسيرة العمل النيابي وتعزيزًا لكفاءة الأداء التشريعي والرقابي.

يأتي هذا البرنامج في ضوء ثقة الدولة المصرية والقيادة السياسية في الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبارها الذراع الوطني الأهم في بناء الإنسان المصري، وبوابة المستقبل لإعداد قادة قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بكفاءة ووعي، وفق أحدث المنهجيات التدريبية والمعايير الدولية.

ويهدف البرنامج إلى تزويد النواب الجدد بالمعارف والمهارات الأساسية المرتبطة بطبيعة العمل البرلماني، بما يشمل فهم آليات التشريع وصياغة القوانين، وتطوير مهارات الرقابة على أعمال الحكومة والهيئات المختلفة، وتعزيز معرفة النواب بالإجراءات البرلمانية وسبل التواصل مع المواطنين والمؤسسات المختلفة.

ويعكس هذا التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس النواب حرص مؤسسات الدولة على التكامل في بناء قدرات ممثلي الشعب، بما يسهم في دعم الحياة النيابية وترسيخ دعائم الدولة المصرية الحديثة، القائمة على الكفاءة، والاحترافية، وإعداد قيادات تمتلك الرؤية والمسؤولية.

وتواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال هذا البرنامج أداء رسالتها الوطنية في الاستثمار في العنصر البشري، وتأكيد مكانتها كمركز وطني رائد لتأهيل القيادات، وشريك أساسي في تنفيذ رؤية الدولة المصرية لبناء مستقبل مستدام يقوده أبناء مصر المؤهلون.

