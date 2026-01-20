أسوان تضبط شحنة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي -صور

أسوان – إيهاب عمران:

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية بتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للاستهلاك الآدمى، مكلفاً بضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي مخالفات يتم ضبطها.

وقال الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى، إنه تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق، ومتابعة من الدكتور حامد محمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالمرور وتكثيف الحملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم البلدية وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم، والفسيخ والملوحة داخل نطاق المراكز والمدن

وأشار إلى تنظيم حملات تفتيشية بمركزى أسوان وكوم أمبو، أسفرت عن ضبط 225 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير 3 محاضر للمخالفين، والتحفظ على اللحوم المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى، أنه تم تنفيذ الحملات بإشراف من الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وبمشاركة الدكتور صلاح أحمد، والدكتورة ريهام محمود رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة، والدكتور أحمد حسن مدير مجزر أبو وير بكوم أمبو ، مشيراً إلى أن الحملات شهدت تعاون ومشاركة للقيادات المحلية بالمراكز والمدن، ورؤساء الأحياء، ومفتشو هيئة سلامة الغذاء ومختلف الجهات المختصة.