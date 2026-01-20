مباريات الأمس
أبرزهم محمد صلاح.. 9 نجوم لم يتوجوا بكأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

10:33 ص 20/01/2026
أسدل الستار في الساعات الماضية، على بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35، والتي شهدت تبخر حلم النجم المصري محمد صلاح في حصد اللقب رفقة الفراعنة.

ولا يعد صلاح هو النجم الأوحد الذي عاندته الأميرة السمراء، حيث سبقه العديد من اللاعبين أصحاب المسيرة الكبيرة، اللذين لم يسبق لهم التتويج بأمم أفريقيا مع منتخبات بلادهم.

9 لاعبين لم يتوجوا بأمم أفريقيا

1- محمد صلاح - منتخب مصر

2- ديدييه دروجبا - كوت ديفوار

3- نوانكو كانو - منتخب نيجيريا

4- أسامواه جيان- منتخب غانا

5- الحاج ضيوف - منتخب السنغال

6- مايكل إيسيان - منتخب غانا

7- جورج ويا - منتخب ليبيريا

8- إيمانويل أديبايور - منتخب توجو

9- مصطفي حاجي - منتخب المغرب

كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا محمد صلاح

