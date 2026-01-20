بينهم أرسنال ضد إنتر ميلان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أسدل الستار في الساعات الماضية، على بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35، والتي شهدت تبخر حلم النجم المصري محمد صلاح في حصد اللقب رفقة الفراعنة.

ولا يعد صلاح هو النجم الأوحد الذي عاندته الأميرة السمراء، حيث سبقه العديد من اللاعبين أصحاب المسيرة الكبيرة، اللذين لم يسبق لهم التتويج بأمم أفريقيا مع منتخبات بلادهم.

9 لاعبين لم يتوجوا بأمم أفريقيا

1- محمد صلاح - منتخب مصر

2- ديدييه دروجبا - كوت ديفوار

3- نوانكو كانو - منتخب نيجيريا

4- أسامواه جيان- منتخب غانا

5- الحاج ضيوف - منتخب السنغال

6- مايكل إيسيان - منتخب غانا

7- جورج ويا - منتخب ليبيريا

8- إيمانويل أديبايور - منتخب توجو

9- مصطفي حاجي - منتخب المغرب