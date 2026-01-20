بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب

كتب-مصطفى حمزة:

تواجه ياسمين سيد شعبان عبد الرحيم، أزمة جديدة، بعد الأزمات التي أثارها حفل زفافها على كروان مشاكل.

وقامت إدارة موقع يوتيوب، ومنصة أنغامي، بحجب أغنية بعنوان "أنا متلغبطة"، قامت ياسمين بطرحها بمشاركة ابنة عمها آمال خميس شعبان عبدالرحيم.

وتم حذف الأغنية بعد طرحها بأيام، ووصولها إلى المركز الثالث في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، بسبب مطالبة محمد خالد علي بحقوق الطبع والنشر.

وتبادلت ياسمين، الاتهامات مع كروان مشاكل، بعد المشاجرات التي حدثت في حفل الزفاف، قبل إعلانها عن أن ماحدث كان بداعي البحث عن التريند، واتهمته بسرقة ذهبها، وتؤكد أن عقد القران لم يتم من الأساس.