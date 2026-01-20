إعلان

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستعرض الحقيبة التعليمية للغة العربية

محمود مصطفى أبو طالب

01:47 م 20/01/2026

الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

استعرض الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الحقيبة التعليمية المطوّرة لمادة اللغة العربية، وذلك في إطار خطة القطاع للارتقاء بمستوى تدريس اللغة العربية، وتعزيز مهارات الطلاب اللغوية وفق أحدث المعايير التربوية.

وأكد رئيس القطاع أن الحقيبة التعليمية تأتي ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى الانتقال من أساليب التلقين التقليدية إلى منهجيات تعليمية حديثة، تقوم على الفهم والتحليل وتنمية الملكات اللغوية، بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ في الوقت ذاته على أصالة اللغة العربية ومكانتها.

وأوضح أن الحقيبة تتضمن محتوى علميًا متدرجًا، وأنشطة تطبيقية، وأدلة إرشادية للمعلم، وأدوات تقييم متنوعة، بما يسهم في توحيد آليات التدريس وتحسين نواتج التعلّم داخل المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن تطوير مادة اللغة العربية يُعد استثمارًا مباشرًا في بناء شخصية الطالب الأزهري، باعتبارها الوعاء الحامل للعلوم الشرعية والهوية الثقافية، مؤكدًا أن القطاع مستمر في مراجعة المناهج وتحديثها وفق رؤية تعليمية واضحة تستهدف الجودة والكفاءة والاستدامة.

وفي ختام العرض، شدد رئيس القطاع على أهمية تدريب المعلمين على استخدام الحقيبة التعليمية بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في تعليم اللغة العربية بالمعاهد الأزهرية.

أيمن عبدالغني قطاع المعاهد الأزهرية

