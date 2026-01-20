إعلان

الجنيه الذهب يقترب من مستوى 51 ألف جنيه مدفوعا بصعود عالمي ومحلي

كتب : أحمد الخطيب

01:56 م 20/01/2026

الجنيه الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل الذهب في السوق المحلية موجته الصعودية، ليتخطى سعر الجنيه الذهب حاجز 50 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم، في انعكاس مباشر لارتفاع أسعار الأعيرة المختلفة محليًا، مدعومًا بمكاسب لافتة حققها الذهب عالميًا خلال آخر جلسات التداول.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50760 جنيهًا، مع وجود فروق سعرية محدودة من تاجر لآخر وفقًا لقيمة المصنعية وهوامش الربح، ويعبّر هذا السعر عن قيمة الذهب الخالص داخل الجنيه دون إضافة أي مصروفات أخرى.

وقفز سعر الذهب في مصر إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف تعاملات اليوم، ليسجل عيار 21 نحو 6345 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4230 جنيهًا للجرام، بينما بلغ عيار 18 نحو 5438 جنيهًا للجرام، فيما صعد سعر الذهب عيار 24 إلى مستوى 7251 جنيهًا للجرام.

يأتي ذلك تزامنًا مع تسجيل الأوقية عالميًا مستوى قياسيًا لامس 4731 دولارًا، بحسب أحدث بيانات وكالة بلومبرج.

اقرأ أيضًا:

الذهب عالميا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. والأوقية تتحاوز 4730 دولارا

لماذا قفزت أسعار الفضة لمستويات قياسية وهل ستواصل الصعود؟ خبراء يوضحون

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

ارتفاع سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب يقترب من 51 ألف جنيه سعر الذهب صعود سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب في مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
أخبار مصر

أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
"زعلان ليه انه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
رياضة محلية

"زعلان ليه انه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
أوبل كورسا أرخص سيارات العلامة الألمانية في مصر.. تعرف على سعرها
أخبار السيارات

أوبل كورسا أرخص سيارات العلامة الألمانية في مصر.. تعرف على سعرها
بدائل طبيعية للمكملات.. 5 أطعمة غنية بفيتامين د
نصائح طبية

بدائل طبيعية للمكملات.. 5 أطعمة غنية بفيتامين د
هل يملك ترامب أوراق ضغط على إثيوبيا؟.. "الأزمات الدولية" توضح لمصراوي
أخبار مصر

هل يملك ترامب أوراق ضغط على إثيوبيا؟.. "الأزمات الدولية" توضح لمصراوي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع