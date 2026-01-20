الجنيه الذهب يقترب من مستوى 51 ألف جنيه مدفوعا بصعود عالمي ومحلي

واصل الذهب في السوق المحلية موجته الصعودية، ليتخطى سعر الجنيه الذهب حاجز 50 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم، في انعكاس مباشر لارتفاع أسعار الأعيرة المختلفة محليًا، مدعومًا بمكاسب لافتة حققها الذهب عالميًا خلال آخر جلسات التداول.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50760 جنيهًا، مع وجود فروق سعرية محدودة من تاجر لآخر وفقًا لقيمة المصنعية وهوامش الربح، ويعبّر هذا السعر عن قيمة الذهب الخالص داخل الجنيه دون إضافة أي مصروفات أخرى.

وقفز سعر الذهب في مصر إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف تعاملات اليوم، ليسجل عيار 21 نحو 6345 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4230 جنيهًا للجرام، بينما بلغ عيار 18 نحو 5438 جنيهًا للجرام، فيما صعد سعر الذهب عيار 24 إلى مستوى 7251 جنيهًا للجرام.

يأتي ذلك تزامنًا مع تسجيل الأوقية عالميًا مستوى قياسيًا لامس 4731 دولارًا، بحسب أحدث بيانات وكالة بلومبرج.

