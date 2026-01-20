إعلان

خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين

كتب : آية محمد

01:40 م 20/01/2026

الهواتف الذكية

كتبت- آية محمد:

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا غدًا الأربعاء الموافق 21 يناير، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وللحصول على إعفاء يجب اتباع بعض الإجراءات التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تلك الخطوات:

إجراءات إعفاء المصريين المقيمين بالخارج:

1- التواصل مع الخط الساخن 15380 أو من خلال تطبيق واتساب عبر الأرقام التالية:

"01501592162 - 01200038580 - 01152118155 - 01033151553".

2- إرسال صور من جواز السفر وأختام الوصول إلى مصر وإثبات الإقامة في الدولة الأجنبية.

3- فور مراجعة المستندات المرسلة يتم إعفاء الهاتف من الرسوم للمدة المحددة.

إجراءات السائحين

أما بالنسبة للسائحين يتم إعفاء جهاز الهاتف المحمول تلقائيًا لمدة 90 يومًا عند استخدام شريحة مصرية مخصصة للأجانب مع كل زيارة لمصر.

وعند استخدام شريحة أجنبية بخط التجوال يتم إعفاء الهاتف تلقائيًا من سداد الرسوم، دون الحاجة لأي خطوات إضافية.

مصلحة الجمارك المصرية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين

