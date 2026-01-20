إعلان

تقديم الرعاية البيطرية لـ10 بجعات بمركز أشتوم الجميل

كتب : محمد نصار

01:22 م 20/01/2026 تعديل في 01:22 م

تقديم الرعاية البيطرية لـ10 بجعات بمركز أشتوم الجم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، استقبال مركز أشتوم الجميل لإنقاذ السلاحف البحرية والطيور المائية المهاجرة التابع للوزارة 10 بجعات قادمة من محافظات السويس وجنوب سيناء والإسماعيلية، لتقديم الرعاية الصحية والبيطرية اللازمة لها، وإعادة تأهيلها تمهيدًا لإطلاقها مرة أخرى إلى بيئتها الطبيعية، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت د. منال عوض، أن مركز أشتوم الجميل لإنقاذ السلاحف البحرية والطيور المائية المهاجرة نجح في إعادة تأهيل 9 بجعات، وتم إطلاقها على عدة مراحل إلى بيئتهم الطبيعية بعد التأكد من جاهزيتهم، بعد عمليات إعادة التأهيل والرعاية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة البيئة لإنقاذ ورعاية وإعادة تأهيل الطيور المائية المهاجرة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والخاصة بحماية الحياة البرية والحفاظ على مسارات الهجرة الطبيعية للطيور.

جدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة البيئة المكثفة خلال الفترة الماضية بالمحافظات الساحلية تم خلالها تنفيذ حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك، بالسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، بضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.

اقرأ أيضًا:

زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع

ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منال عوض وزيرة التنمية المحلية بجعات السلاحف البحرية وزارة البيئة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
الجنيه الذهب يقترب من مستوى 51 ألف جنيه مدفوعا بصعود عالمي ومحلي
اقتصاد

الجنيه الذهب يقترب من مستوى 51 ألف جنيه مدفوعا بصعود عالمي ومحلي
والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة
زووم

والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة
بدائل طبيعية للمكملات.. 5 أطعمة غنية بفيتامين د
نصائح طبية

بدائل طبيعية للمكملات.. 5 أطعمة غنية بفيتامين د
بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب
زووم

بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع