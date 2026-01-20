المواد الغذائية: بيبسي ترفع سعر أحد منتجاتها بقيمة 3 جنيهات بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

رفعت شركة بيبسي أسعار زجاجة 300 ملي الزجاج غبر المرتجع، بقيمة 3 جنيهات بالأسواق، وذلك اعتبارا من الأول من فبراير ، مقارنة بأسعارها قبل الزيادة، بحسب ما ذكره حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي.

وبحسب إخطار الشركة للتجار والذي حصل مصراوي على نسخة منه، فإن سعر زجاجة بيبسي 300 ملٍ "غير مرتجع" ارتفع إلى 18 جنيها، مقابل 15 جنيها، قبل الزيادة.

وكانت شركة بيبسي رفعت رفعت سعر منتجها، العبوة البلاستيك سعة 1.5 لتر بالأسواق ليسجل 34.75 جنيها، بدءا من 17 يناير الجاري.

كما رفعت شركة بيبسي، سعر العبوة البلاستيك سعة 2.5 لتر، لتصل إلى 39.75 جنيها، وذلك بدءا من أول فبراير المقبل.

وينشر "مصراوي" منشور الشركة الذي يوضح سعر منتج بيبسي بعد ارتفاعه كالتالي: