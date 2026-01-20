مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الجونة

- -
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

الخليج

جميع المباريات

إعلان

صدمة جديدة.. حالة وفاة ثانية بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

12:01 م 20/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    وفاة متطوع مغربي
  • عرض 13 صورة
    وفاة متطوع مغربي
  • عرض 13 صورة
    وفاة متطوع مغربي
  • عرض 13 صورة
    وفاة متطوع مغربي
  • عرض 13 صورة
    وفاة متطوع مغربي
  • عرض 13 صورة
    وفاة متطوع مغربي
  • عرض 13 صورة
    وفاة متطوع مغربي
  • عرض 13 صورة
    وفاة متطوع مغربي
  • عرض 13 صورة
    وفاة متطوع مغربي
  • عرض 13 صورة
    وفاة متطوع مغربي
  • عرض 13 صورة
    وفاة متطوع مغربي
  • عرض 13 صورة
    وفاة متطوع مغربي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رغم إسدال الستار عن النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلا أن الصدمات ما زالت تتوالى على جماهير القارة السمراء، بعد الكشف عن وفاة جديدة في أحداث المباراة النهائية.

وكشفت صحيفة "اليوم 24" المغربية، عن وفاة أحد أفراد الأمن المتطوعين يدعي "سفيان"، خلال تغطيته لأحداث مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل الوفاة، بأن حارس الأمن توفي صباح اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجروح خطيرة تعرض لها خلال مباراة نهائي كأس الأمم.

وأوضحت أن المتطوع تعرض لإعتداء وحشي بضربه على وجهه "وخلع فكه"، من قبل أحد مشجعي منتخب السنغال عقب إحتساب ركلة جزاء ضدهم.

وجاء هذا النبأ الصادم، عقب ساعات من إعلان الصحف السنغالية عن وفاة أحد المشجعين التابعين لأسود التيرانجا بسبب أحداث الشغب ليلة نهائي كأس الأمم الأفريقية.

إقرأ أيضًا:

أبرزهم محمد صلاح.. 9 نجوم لم يتوجوا بكأس الأمم الأفريقية

ناشئ الزمالك أبرزهم.. 7 صفقات على طاولة الأهلي بالميركاتو الشتوي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وفاة متطوع مغربي منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية مباراة المغرب والسنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل سيتم فرض أي رسوم على أجهزة التليفون التي سبق إعفاؤها قبل القرار الجديد؟
اقتصاد

هل سيتم فرض أي رسوم على أجهزة التليفون التي سبق إعفاؤها قبل القرار الجديد؟
ميدو في جلسة استئنافه على حكم حبسه شهرًا: بعمل شغلي ولم أقصد الإساءة
حوادث وقضايا

ميدو في جلسة استئنافه على حكم حبسه شهرًا: بعمل شغلي ولم أقصد الإساءة
الذهب عالميا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. والأوقية تتحاوز 4730 دولارا
اقتصاد

الذهب عالميا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. والأوقية تتحاوز 4730 دولارا
صدمة جديدة.. حالة وفاة ثانية بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

صدمة جديدة.. حالة وفاة ثانية بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا
توفيق عكاشة: حرب عالمية قادمة بمواجهة أقوى دولتين
مصراوى TV

توفيق عكاشة: حرب عالمية قادمة بمواجهة أقوى دولتين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء هاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع