صدمة جديدة.. حالة وفاة ثانية بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا

رغم إسدال الستار عن النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلا أن الصدمات ما زالت تتوالى على جماهير القارة السمراء، بعد الكشف عن وفاة جديدة في أحداث المباراة النهائية.

وكشفت صحيفة "اليوم 24" المغربية، عن وفاة أحد أفراد الأمن المتطوعين يدعي "سفيان"، خلال تغطيته لأحداث مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل الوفاة، بأن حارس الأمن توفي صباح اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجروح خطيرة تعرض لها خلال مباراة نهائي كأس الأمم.

وأوضحت أن المتطوع تعرض لإعتداء وحشي بضربه على وجهه "وخلع فكه"، من قبل أحد مشجعي منتخب السنغال عقب إحتساب ركلة جزاء ضدهم.

وجاء هذا النبأ الصادم، عقب ساعات من إعلان الصحف السنغالية عن وفاة أحد المشجعين التابعين لأسود التيرانجا بسبب أحداث الشغب ليلة نهائي كأس الأمم الأفريقية.

