"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بتحسين مستوى المعيشة

كتب- نشات علي:

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2025، الخاص بالموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتماع، شدد النائب طارق شكري على ضرورة التزام الحكومة بإعلان أوجه صرف التمويل بشكل واضح ومحدد، بما يضمن توجيه المنحة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن قيمة التمويل تبلغ 75 مليون يورو.

من جانبها، أكدت النائبة راندا مصطفى، عضو اللجنة الاقتصادية، أهمية التركيز على دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكين المرأة، إلى جانب تقديم دعم فعّال لذوي الإعاقة في مصر.

بدوره، أوضح النائب رضا عبدالسلام، عضو اللجنة، أن التحدي الأكبر الذي يواجه المواطن المصري حاليًا يتمثل في الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن دور اللجنة يتمثل في وضع رؤية واضحة وخطة انتقال من الوضع الراهن إلى وضع اقتصادي أفضل.

وأشار عبد السلام إلى أن الأوضاع الصحية لكبار السن تحتاج إلى اهتمام خاص، مطالبًا بتوجيه جزء من المنحة لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، مع ضرورة التنسيق بين منظومة التأمين الصحي والجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

