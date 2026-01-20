رئيس مجلس النواب يستقبل وزير العدل للتهنئة بمنصبه

استقبل المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

وبحسب بيان، وخلال اللقاء قدم المستشار عدنان فنجري وزير العدل التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبه انتخابه رئيساً لمجلس النواب، معرباً عن خالص أمنياته لسيادته ولأعضاء المجلس بالتوفيق في أداء مهامهم على النحو الذي يعزز من قوة وصلابة العمل التشريعي والنيابي.

وأكد المستشار عدنان فنجري على أهمية الدور التشريعي والرقابي الذي يؤديه مجلس النواب، متطلعاً إلي التنسيق الدائم بين وزارة العدل والمجلس وفقاً لما حدده الدستور.

من جانبه أثنى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على الدور الذي تقوم به وزارة العدل باعتبارها الصرح الضامن لنفاذ القوانين، والحكم العادل لتطبيق المساواة والعدل، معرباً عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة، وتطلعه إلى مزيد من التعاون بين مجلس النواب والحكومة بهدف تطوير البنية التشريعية بما يعكس تطلعات المواطنين وتحقيق مصالح الدولة.

وفي ختام اللقاء، أهدى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل درع وزارة العدل الى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب.